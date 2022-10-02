Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Михаил Бравцев

11:36, 02 окт 2022

В субботу, 1 октября, в Стерлитамаке простились с младшим сержантом Михаилом Александровичем Бравцевым, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Он был командиром установки отделения заграждения инженерного взвода. Об этом сообщил мэр города Рустем Газизов.







Михаил Александрович родился в 2001 году. Учился в школе №10, после окончания поступил в Ишимбайскоий нефтяной колледж. После прохождения срочной службы подписал контракт.



"Приношу искренние слова соболезнования родным и близким Михаила. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку его родителям. Вечная память и вечная слава Михаилу! Пусть земля будет ему пухом!", - написал Газизов.





За мужество и отвагу при выполнении воинского долга Михаил Александрович Бравцев награждён орденом Мужества посмертно.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии простились с уроженцем Стерлитамака Юрием Чумаковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

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Фото: Рустем Газизов/ВК