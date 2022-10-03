Жителей Башкирии в октябре 2022 года ждет дополнительный выходной

10:44, 03 окт 2022

Жителей Башкирии 11 октября ждет дополнительный выходной день в связи с празднованием Дня республики. Как известно, этот день официально является выходным и нерабочим. Понедельник, 10 октября, будет сокращенным на один час рабочим днем.







Башкирия отмечает День республики 11 октября с 1990 года, когда Верховный Совет тогда еще БАССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Тогда председателем этого выборного органа был Муртаза Рахимов и этот пост он занимал до 1993 года, когда был впервые избран президентом республики.



Традиция давать салют на День республики была введена в 1990-е годы. Планируется праздничный салют и в этом году.

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