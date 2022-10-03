Куда обращаться по вопросам мобилизации в Башкирии

15:25, 03 окт 2022

Власти Башкирии сообщили, куда обращаться по вопросам мобилизации.



Ответы на основные вопросы можно найти в созданном чат-боте в telegram, который регулярно наполняется поступающей от Минобороны информацией. При этом проблемы, возникшие у конкретных людей, по-прежнему отрабатываются «вручную», муниципальными властями и военкоматами.







Помимо этого звонки принимают в ситуационном центре Башкирии по телефонам:



• 122, добавочный номер — 1



• 8 (347) 218-19-19



Ситуационный центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00.



Прочаковская отметила, что ответов на некоторые вопросы пока нет, они ждут решения на федеральном уровне. В частности, пока непонятно, как платить имущественные налоги мобилизованным, а также нет информации по мобилизации аспирантов и интернов.





Другие вопросы можно задать, позвонив по горячей линии Минобрнауки России, созданной для студентов высших учебных заведений. Там не только разъяснят правила призыва и проконсультируют по вопросам социальной и правовой защиты, но и окажут психологическую поддержку.



Горячая линия Миноборнауки работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).



Информацию о местонахождении военнослужащих и ответы на вопросы о частичной мобилизации можно по телефонам горячей линии Минобороны России: 8 (800) 100–77-07; 8 (495) 498–43-54 и 8 (495) 498–34-46.

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