Погода в Башкирии 4 октября 2022 года: тепло и без осадков
08:29, 04 окт 2022
По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра в ближайшие дни в республике установится тепла погода.
4 октября температура воздуха днем составит +11...+16 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного.
5 октября ночью температура воздуха +4...+9 градусов, в восточных районах до -1 градуса. Днем +11...+16 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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