В Агидели у мобилизованного солдата в день проводов родилась дочь

13:35, 04 окт 2022

В Башкирии у мобилизованного солдата из Агидели прямо в день проводов родился ребенок. Встретить жену из роддома мужчина уже не мог, однако без помощи она не осталась. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Фанис Гильванов.



— Мы не оставляем своих, мы — одна семья! В день проводов у одного нашего мобилизованного родился ребенок. Его родители ко мне обратились за помощью, — написал глава местной администрации.



Фанис Гильванов лично встретил маму с новорожденной из роддома и сообщил, что они чувствуют себя хорошо. Он поздравил семью Шалдиных с рождением дочери и пожелал счастья.



— Пусть в вашей семье всегда царят мир и любовь, а дочь будет большой радостью и самой настоящей гордостью! А папе малыша желаю крепкого духа, вернуться живым и здоровым, — сказал мэр города.

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Фото: социальные сети Фаниса Гильванова﻿