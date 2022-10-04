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В Агидели у мобилизованного солдата в день проводов родилась дочь

В Агидели у мобилизованного солдата в день проводов родилась дочь

13:35, 04 окт 2022

В Башкирии у мобилизованного солдата из Агидели прямо в день проводов родился ребенок. Встретить жену из роддома мужчина уже не мог, однако без помощи она не осталась. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Фанис Гильванов.

— Мы не оставляем своих, мы — одна семья! В день проводов у одного нашего мобилизованного родился ребенок. Его родители ко мне обратились за помощью, — написал глава местной администрации.

Фанис Гильванов лично встретил маму с новорожденной из роддома и сообщил, что они чувствуют себя хорошо. Он поздравил семью Шалдиных с рождением дочери и пожелал счастья.

— Пусть в вашей семье всегда царят мир и любовь, а дочь будет большой радостью и самой настоящей гордостью! А папе малыша желаю крепкого духа, вернуться живым и здоровым, — сказал мэр города.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети Фаниса Гильванова﻿
Теги: Агидель
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