В Агидели у мобилизованного солдата в день проводов родилась дочь
13:35, 04 окт 2022
В Башкирии у мобилизованного солдата из Агидели прямо в день проводов родился ребенок. Встретить жену из роддома мужчина уже не мог, однако без помощи она не осталась. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Фанис Гильванов.
— Мы не оставляем своих, мы — одна семья! В день проводов у одного нашего мобилизованного родился ребенок. Его родители ко мне обратились за помощью, — написал глава местной администрации.
Фанис Гильванов лично встретил маму с новорожденной из роддома и сообщил, что они чувствуют себя хорошо. Он поздравил семью Шалдиных с рождением дочери и пожелал счастья.
— Пусть в вашей семье всегда царят мир и любовь, а дочь будет большой радостью и самой настоящей гордостью! А папе малыша желаю крепкого духа, вернуться живым и здоровым, — сказал мэр города.