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Глава Башкирии встретился с получившими ранения добровольцами батальона имени Шаймуратова

Глава Башкирии встретился с получившими ранения добровольцами батальона имени Шаймуратова

20:15, 04 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с добровольцами батальона имени генерала Минигали Шаймуратова, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. У них заканчивается реабилитация, и они готовятся к возвращению на передовую. Об этом руководитель региона сообщил 4 октября в своих соцсетях.



– Обсудили с нашими бойцами, как республика может их поддержать. Будем продолжать делать все, что в наших силах, – поделился Хабиров.

По его словам, Башкирия обратилась к Минобороны России с предложением развернуть в республике «госпиталь для воинов» из региона.


– Дома и стены помогают. И у нас все для этого есть – наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии - многие из них выезжали на Донбасс, – сказал глава Башкирии.

Он добавил, что настроение у добровольцев «боевое» – и они «рвутся помогать землякам». Руководитель республики выразил уважение военнослужащим и заверил, что их семьям будет оказана поддержка.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Радий Хабиров
Теги: Хабиров Радий Фаритович спецоперация добровольцы Украина
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