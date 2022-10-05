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В Башкирии готовится сюрприз для мобилизованных солдат

В Башкирии готовится сюрприз для мобилизованных солдат

10:14, 05 окт 2022

4 октября Радий Хабиров провел совещание по вопросам частичной мобилизации, оказанию поддержки военнослужащим и их семьям. Об этом сообщили на сайте правительства РБ.



Глава Башкирии поблагодарил руководителей муниципалитетов за совместную работу с военными комиссариатами республики. Они организовали доставку необходимых солдатам вещей и лично посетили места их боевого слаживания. Чиновники отметили, что в формировать груз для солдат им помогали бизнесмены и простые жители.

Радий Хабиров добавил, что необходимо продолжать создавать комфортные условия для военнослужащих и обеспечивать их всем необходимым. Он заявил, что спальники, аптечки и обмундирование для бойцов будет поставлять республика.

Глава Башкирии также поручил правительству организовать 11 октября для мобилизованных бойцов праздничный концерт в честь Дня республики на местах их боевого слаживания.


— Уже сейчас нужно выходить на командиров воинских частей, чтобы согласовать праздничную программу, — сказал Радий Хабиров. — Наши бойцы должны чувствовать тесную связь с Башкирией. А главам муниципалитетов надо пригласить членов семей военнослужащих на районные торжества.

Министр культуры Амина Шафикова сообщила, что была сформирована бригада башкирских артистов, которые будут выступать перед мобилизованными солдатами и поднимать их боевой настрой.

— Поддержка наших земляков — это большая организационная работа. Прошу ответственно подойти к выполнению этой задачи, — резюмировал Радий Хабиров.



Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Насретдинов напомнил, что во всех муниципалитетах с 26 сентября работает волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, который оказывает помощь семьям мобилизованных солдат. Обратиться к ним можно по номеру: 8-800-201-89-93. Сотрудники штаба уже приняли около 400 заявок по разным вопросам.

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Источник: proural.info
Фото: правительство РБ
Теги: мобилизация спецоперация Украина Хабиров Радий Фаритович
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