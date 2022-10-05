Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Резервисты из Зианчуринского района Башкирии вышли на связь с близкими

Резервисты из Зианчуринского района Башкирии вышли на связь с близкими

11:58, 05 окт 2022

Мобилизованные из Зианчуринского района Башкирии передали привет жителям республики.

После получения повесток резервистов из Башкирии отправили на боевое слаживание в одну из учебных частей. Вскоре после этого резервистам начали собирать посылки с необходимыми предметами – одеждой и бытовыми принадлежностями.



Накануне резервисты из Зианчуринского района Башкирии, находящиеся в учебной части, получили посылку из республики. Мобилизованные поблагодарили земляков за оказанную любовь и теплоту.

- Искренне верим, что доброта вернется к вам всем в еще большем размере. обещаем, что с честью и достоинством выполним свой долг перед Родиной, - написал один из резервистов в соцсетях и прикрепил фотографию.

Читайте также:

Мобилизованные из Шаранского района Башкирии передали привет из части
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация спецоперация
Читайте также

Мобилизованные из Шаранского района Башкирии передали привет из части
Общество в Башкирии
Мобилизованные из Шаранского района Башкирии передали привет из части
В Зианчуринском районе для служб ветеринарии приобрели спецтехнику
Здравоохранение в Башкирии
В Зианчуринском районе для служб ветеринарии приобрели спецтехнику
В Зианчуринском районе Башкирии после жалобы жителя отремонтировали здание автовокзала
Общество в Башкирии
В Зианчуринском районе Башкирии после жалобы жителя отремонтировали здание автовокзала
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: