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Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии

Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии

20:43, 05 окт 2022

Боец рассказал, что на штурм каждый день военнослужащие не ходят. Солдаты заняли позиции, укрываются от огня противника в окопах.

– Окопы – это место, которое может сберечь, – заснял видео на наблюдательном пункте доброволец из батальона имени М. Шаймуратова и рассказал о вооружении российской армии и трофейном оружии.

На наблюдательном пункте он находится с боевым товарищем Юлдашем, башкиром из Бурзянского района.

– Спасибо за поддержку! Верьте в нас. Победа будет за нами! – завершил свое обращение «шаймуратовец».

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Источник: i-gazeta.com
Теги: спецоперация Украина добровольцы
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