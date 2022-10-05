Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии

20:43, 05 окт 2022

Боец рассказал, что на штурм каждый день военнослужащие не ходят. Солдаты заняли позиции, укрываются от огня противника в окопах.



– Окопы – это место, которое может сберечь, – заснял видео на наблюдательном пункте доброволец из батальона имени М. Шаймуратова и рассказал о вооружении российской армии и трофейном оружии.



На наблюдательном пункте он находится с боевым товарищем Юлдашем, башкиром из Бурзянского района.



– Спасибо за поддержку! Верьте в нас. Победа будет за нами! – завершил свое обращение «шаймуратовец».



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