Погода в Башкирии 6 октября 2022 года: дожди и заморозки

08:27, 06 окт 2022

6 октября, в Башкирии ожидаются дожди и заморозки. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза погоды.



Синоптики прогнозируют завтра в республике облачную погоду. Ночью и днем в некоторых районах пройдут небольшие (а на западе – умеренные) дожди. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду.







Грядущей ночью будет довольно холодно: столбики термометров опустятся до +4, +9°, а на востоке приборы зафиксируют -3°. А вот днем будет уже ощутимо теплее: воздух прогреется до +9, +14°, а на юго-востоке аж до +17°.



На региональных дорогах никаких туманов не предвидится, а потому видимость будет хорошая.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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