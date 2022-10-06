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Погода в Башкирии 6 октября 2022 года: дожди и заморозки

Погода в Башкирии 6 октября 2022 года: дожди и заморозки

08:27, 06 окт 2022

6 октября, в Башкирии ожидаются дожди и заморозки. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза погоды.

Синоптики прогнозируют завтра в республике облачную погоду. Ночью и днем в некоторых районах пройдут небольшие (а на западе – умеренные) дожди. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду.



Грядущей ночью будет довольно холодно: столбики термометров опустятся до +4, +9°, а на востоке приборы зафиксируют -3°. А вот днем будет уже ощутимо теплее: воздух прогреется до +9, +14°, а на юго-востоке аж до +17°.

На региональных дорогах никаких туманов не предвидится, а потому видимость будет хорошая.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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