Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Глава Башкирии передал весточку от бойцов батальона имени Шаймуратова

Глава Башкирии передал весточку от бойцов батальона имени Шаймуратова

09:00, 06 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров передал привет от бойцов батальона имени Шаймуратова.

На своей странице в соцсетях руководитель региона опубликовал фотографию, на которой изображены бойцы добровольческого формирования. Он добавил, что «шаймуратовцы» из Демского района Уфы прислали весточку землякам, родным и близким.



– Ребята пишут: верьте в нас, – поделился Радий Хабиров и добавил: – Верим! Работайте, братья!

Ранее боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии. Он сообщил, что на штурм каждый день военнослужащие не ходят. Солдаты заняли позиции, укрываются от огня противника в окопах.

Читайте также:

Резервисты из Зианчуринского района Башкирии вышли на связь с близкими
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: личная страница Радия Хабирова в вк
Теги: спецоперация батальон Шаймуратова Хабиров Радий Фаритович Украина
Читайте также

Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии
Общество в Башкирии
Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии
Бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова вышли на связь
Общество в Башкирии
Бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова вышли на связь
В Башкирии опубликовали фото первых добровольцев батальона Шаймуратова
Общество в Башкирии
В Башкирии опубликовали фото первых добровольцев батальона Шаймуратова
Глава Башкирии встретился с получившими ранения добровольцами батальона имени Шаймуратова
Общество в Башкирии
Глава Башкирии встретился с получившими ранения добровольцами батальона имени Шаймуратова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: