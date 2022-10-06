Глава Башкирии передал весточку от бойцов батальона имени Шаймуратова

09:00, 06 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров передал привет от бойцов батальона имени Шаймуратова.



На своей странице в соцсетях руководитель региона опубликовал фотографию, на которой изображены бойцы добровольческого формирования. Он добавил, что «шаймуратовцы» из Демского района Уфы прислали весточку землякам, родным и близким.







– Ребята пишут: верьте в нас, – поделился Радий Хабиров и добавил: – Верим! Работайте, братья!



Ранее боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии. Он сообщил, что на штурм каждый день военнослужащие не ходят. Солдаты заняли позиции, укрываются от огня противника в окопах.

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Фото: личная страница Радия Хабирова в вк