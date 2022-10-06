В Башкирии призывникам могут дать отсрочку от частичной мобилизации

09:10, 06 окт 2022

В Башкирии военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации, могут получить отсрочку. Подробности сообщили в Центре управления республикой.







Так, отсрочка положена призывникам, которые ухаживают за больными родственниками. Заключение о нуждаемости в постоянном уходе можно получить по результатам медико-социальной экспертизы.



Если призывники ухаживают за инвалидами I группы, им следует обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, в котором устанавливалась инвалидность, либо по месту проживания инвалида. Для оформления документов потребуется заявление, повестка из военкомата, справка об инвалидности, документ, подтверждающий родство с человеком, в отношении которого определяется нуждаемость в постоянном постороннем уходе (это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и так далее), паспорта и СНИЛС призывника и инвалида.





Если призывники ухаживают за близкими родственниками, имеющими II или III группу инвалидности, либо не имеющими инвалидности, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства родственника. Там можно оформить направление на медико-социальную экспертизу, которое в электронном виде будет представлено в бюро МСЭ.

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