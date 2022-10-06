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Мобилизованного из Баймакского района Башкирии отца 4 детей вернули домой

Мобилизованного из Баймакского района Башкирии отца 4 детей вернули домой

14:04, 06 окт 2022

Отделение ОНФ Башкирии добилось возвращения домой многодетного отца из Баймакского района. Об этом рассказал глава регионального штаба движения Виталий Брыкин.



Ранее стало известно, что Баймакский военкомат мобилизовал 40-летнего Юлдаша, несмотря на то, что дома у мужчины остались четверо детей, самому старшему из которых всего 12 лет. Более того, по его словам, в военкомате ему пригрозили тюремным сроком за уклонение от службы. Вскоре после этого ситуацией заинтересовались в ОНФ.


— Нам говорят о том, что он сам чуть ли не доброволец. С другой стороны, мы с ним на связи, и он уже написал обращение в военную прокуратуру. Мы за него заступаемся и говорим, что он отец четверых детей и по закону не может быть мобилизован. То есть те люди, которые его мобилизуют, они нарушают закон, — отметил координатор башкирского отделения движения.

Как сообщил Виталий Брыкин, на данный момент все уже улажено и мужчина возвращается домой к семье.

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Источник: proural.info
Теги: Баймакский район мобилизация спецоперация
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