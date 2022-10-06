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Глава Белорецкого района Башкирии рассказал о быте мобилизованных в сборном пункте

Глава Белорецкого района Башкирии рассказал о быте мобилизованных в сборном пункте

16:23, 06 окт 2022

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта посетил сборный пункт мобилизованных в Казани и в своих соцсетях рассказал об их быте.



По словам чиновника, военнослужащие живут в больших армейских палатках с печками – там тепло и сухо, есть двухъярусные кровати с матрасами и подушками. Едой и чаем военнослужащие, по словам чиновника, обеспечены «в неограниченном количестве».

– У каждого под кроватью коробка с сухпайками, консервами. Показали их нам и очень просили не присылать им печенье и конфеты, говорят, съедать не успеваем, можем ещё и в Белорецк отправить, – поделился Иванюта. – Передвижение по части свободное, на территории есть баня и строятся ещё несколько. Отношение руководящего состава хорошее, между собой тоже дружно.


Глава района вместе с коллегами привез на сборный пункт посылки для каждого мобилизованного, а также гитару и курай, которые для бойцов передал пожилой житель муниципалитета по имени Рамиль. Военнослужащие собрали ответные посылки и попросили отдать их в детский дом и белорецким школьникам.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район мобилизация
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