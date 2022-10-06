В Буздякском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ленаром Еникеевым

17:14, 06 окт 2022

В Буздяке сегодня простились с Ленаром Еникеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он служил в звании гвардии подполковника.



По сообщению администрации Буздякского района, мужчина участвовал в боевых действиях в Чечне и в урегулировании грузино-осетинского конфликта. В числе его наград — медаль имени Суворова и орден Мужества.



— Воин, защитник, герой — запомним его таким, — добавили в пресс-службе муниципалитета.

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Фото: Администрация Буздякского района