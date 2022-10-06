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В Буздякском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ленаром Еникеевым

В Буздякском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Ленаром Еникеевым

17:14, 06 окт 2022

В Буздяке сегодня простились с Ленаром Еникеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Он служил в звании гвардии подполковника.

По сообщению администрации Буздякского района, мужчина участвовал в боевых действиях в Чечне и в урегулировании грузино-осетинского конфликта. В числе его наград — медаль имени Суворова и орден Мужества.

— Воин, защитник, герой — запомним его таким, — добавили в пресс-службе муниципалитета.
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Источник: www.proural.info
Фото: Администрация Буздякского района
Теги: Буздякский район Погибшие на Украине спецоперация Украина
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