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Уфимку с ДЦП отказались обслуживать в парикмахерской

Уфимку с ДЦП отказались обслуживать в парикмахерской

18:10, 06 окт 2022

Страдающая ДЦП уфимка Лиза Гайфуллина получила отказ в стрижке от парикмахеров одного из столичных салонов. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Башкирии.



По предоставленной информации, о случившемся сообщила члену Общественной палаты Алине Хабировой мама девушки Альфия. Женщина рассказала,  что хотела подстричь дочь и выбрала именно эту парикмахерскую из-за установленного там пандуса. Однако парикмахер, увидев девушку, сказала: «Нет, я не буду вас стричь!».

Вскоре после эфира на местном телеканале и помощи председателя Общественной палаты РБ Азамата Янбердина в салоне провели беседу с мастером и предложили Лизе свои услуги.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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