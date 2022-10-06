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Россиянам разъяснили, в каких случаях могут мобилизовать военных пенсионеров

Россиянам разъяснили, в каких случаях могут мобилизовать военных пенсионеров

18:40, 06 окт 2022

«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва», - пояснили на портале.

Россияне, которые считают, что могут быть призваны, могут прийти в военкомат и выразить желание быть мобилизованным.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: мобилизация спецоперация
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