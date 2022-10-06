Погода в Башкортостане 7 октября 2022 года: тепло уходит из региона
20:29, 06 окт 2022
В Башкирии температура воздуха постепенно снижается. Синоптики сообщили подробный прогноз на завтра, 7 октября.
Как сообщили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона прогнозируются небольшие дожди.
Ночью температура воздуха будет в пределах +3, +8 градусов. Днем температура будет не выше +12 градусов.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
i-gazeta.com
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 августа 2022 года: ночью похолодает до +5 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 июля 2022 года: дожди с грозами
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 июля 2022 года: кратковременные дожди и северный ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии ближайшие 3 дня прогнозируются дожди с грозами