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Погода в Башкортостане 7 октября 2022 года: тепло уходит из региона

Погода в Башкортостане 7 октября 2022 года: тепло уходит из региона

20:29, 06 окт 2022

В Башкирии температура воздуха постепенно снижается. Синоптики сообщили подробный прогноз на завтра, 7 октября.

Как сообщили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона прогнозируются небольшие дожди.

Ночью температура воздуха будет в пределах +3, +8 градусов. Днем температура будет не выше +12 градусов.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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