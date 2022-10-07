Родные мобилизованных из Башкирии обвинили чиновников в обмане

09:04, 07 окт 2022

Жительница Башкирии, у которой мобилизован муж, возмутилась удивительным открытием: обещали одни выплаты, а по факту никто об этом не знает.







«Когда забирали наших ребят по мобилизации, то им обещали дополнительно от Башкирии 50 тысяч рублей ежемесячно, 200 тысяч после трёх месяцев службы. Оказалось, что им ничего из этого не положено, максимум — зарплата контрактника 30-40 тысяч.



Объясните, почему госслужащие так обманывают наших ребят? Ежемесячных региональных выплат вообще не существует, как оказалось. Зачем столько всего обещать? И ладно бы сми, но это ведь сотрудники говорили», — пожаловалась Мария К.





«Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».



При этом денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи», — ответил представитель администрации главы региона.

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