Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Бойцы батальона Доставалова отбили атаку военных ВСУ

Бойцы батальона Доставалова отбили атаку военных ВСУ

14:04, 07 окт 2022

Солдаты батальона Доставалова поздней ночью остановили нападение врага

Минувшей ночью добровольцы батальона имени Доставалова отбили атаку врага. Сообщается, что в час ночи противник с помощью дрона скинул кумулятивную гранату на одну из боевых машин. После враг пошел в наступление, но проиграл.



Командир пятой роты, позывной Сенеж, вместе с бойцами отразил атаку. С помощью огня стрелкового оружия, боевых машин, минометной батареи, а также при поддержке бронегруппы и артиллерии батальон Доставалова вынудил противника отступить. В результате боя двое военнослужащих были контужены.

«Пятой роте удалось выбить противника с позиций и закрепиться на главенствующей высоте. Весь личный состав проявил смелость и отвагу», – рассказали военнослужащие.

Читайте также:

Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: спецоперация Украина добровольцы
Читайте также

Из Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова
Общество в Башкирии
Из Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова
Глава Башкирии совершил обряд жертвоприношения для башкирских батальонов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии совершил обряд жертвоприношения для башкирских батальонов
Батальон добровольцев имени Доставалова из Башкирии, действующий в зоне СВО, вышел на связь
Общество в Башкирии
Батальон добровольцев имени Доставалова из Башкирии, действующий в зоне СВО, вышел на связь
Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии
Общество в Башкирии
Боец батальона имени Шаймуратова рассказал о военных буднях землякам из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: