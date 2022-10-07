Бойцы батальона Доставалова отбили атаку военных ВСУ

14:04, 07 окт 2022

Солдаты батальона Доставалова поздней ночью остановили нападение врага



Минувшей ночью добровольцы батальона имени Доставалова отбили атаку врага. Сообщается, что в час ночи противник с помощью дрона скинул кумулятивную гранату на одну из боевых машин. После враг пошел в наступление, но проиграл.







Командир пятой роты, позывной Сенеж, вместе с бойцами отразил атаку. С помощью огня стрелкового оружия, боевых машин, минометной батареи, а также при поддержке бронегруппы и артиллерии батальон Доставалова вынудил противника отступить. В результате боя двое военнослужащих были контужены.



«Пятой роте удалось выбить противника с позиций и закрепиться на главенствующей высоте. Весь личный состав проявил смелость и отвагу», – рассказали военнослужащие.

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