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Пара из Аскинского района Башкирии поженилась после мобилизации жениха

Пара из Аскинского района Башкирии поженилась после мобилизации жениха

14:13, 07 окт 2022

Влюбленная пара из Аскинского района зарегистрировала свой брак, несмотря на то, что мужчина был мобилизован в соседнюю республику. В этом им помогла местная администрация.



Глава района Динис Юсупов рассказал, что мобилизованный Данис Нигаматзянов попросил в начале недели помочь ему зарегистрировать брак с возлюбленной Рамилей. И это удалось сделать в ускоренном режиме благодаря работе администрации. Регистрация брака прошла в Казани, так как мужчина был отправлен туда для прохождения боевого слаживания. Чиновник отметил, что церемония была красивой и трогательной.


— Многие годы молодожены счастливо проживали вместе, воспитывают двоих детей: дочь Регину 12 лет и сына Егора 9 лет. Поздравляю и искренне желаю долгих и счастливых лет совместной жизни! Совет вам да любовь,— пожелал Динис Юсупов.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Аскинский район мобилизация спецоперация
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