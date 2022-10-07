Пара из Аскинского района Башкирии поженилась после мобилизации жениха

14:13, 07 окт 2022

Влюбленная пара из Аскинского района зарегистрировала свой брак, несмотря на то, что мужчина был мобилизован в соседнюю республику. В этом им помогла местная администрация.







Глава района Динис Юсупов рассказал, что мобилизованный Данис Нигаматзянов попросил в начале недели помочь ему зарегистрировать брак с возлюбленной Рамилей. И это удалось сделать в ускоренном режиме благодаря работе администрации. Регистрация брака прошла в Казани, так как мужчина был отправлен туда для прохождения боевого слаживания. Чиновник отметил, что церемония была красивой и трогательной.





— Многие годы молодожены счастливо проживали вместе, воспитывают двоих детей: дочь Регину 12 лет и сына Егора 9 лет. Поздравляю и искренне желаю долгих и счастливых лет совместной жизни! Совет вам да любовь,— пожелал Динис Юсупов.

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Фото: соцсети