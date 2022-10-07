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В Уфе перекрасили в синий цвет желто-голубые трамваи

В Уфе перекрасили в синий цвет желто-голубые трамваи

15:13, 07 окт 2022

Уфимцы обратили внимание на то, как изменился электротранспорт в столице. А именно цвет трамваев.



Горожане заметили, что некоторые транспортные средства, которые раньше были желто-голубыми, закрасили в темно-синий цвет. Неизвестно, что стало причиной смены внешнего облика трамваев. Однако, как отмечают горожане, нововведение коснулось еще не всех. Новый вид электротранспорта уфимцы уже окрестили мрачным.

В апреле 2022 года уфимец на странице Радия Хабирова предложил перекрасить трамваи. Отличным вариантом он посчитал российский триколор. В мэрии столицы горожанину ответили, что на обновление дизайна средств нет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: UTV
Теги: Уфа
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