Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Аскинского района Башкирии Ильнур Габтрахманов

17:53, 07 окт 2022

В четверг, 6 октября, в селе Кашкино Аскинского района проводили в последний путь Ильнура Назымовича Габтрахманова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщил глава района Динис Юсупов.







Ильнуру Назымовичу было 27 лет. В 2013 году поступил в профучилище №96 села Аскино по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве". В 2014 году был призван на срочную службу, после прохождения которой заключил контракт. В числе первых он отправился на спецоперацию, служил в составе мотострелкового батальона старшим мастером эвакуационного отделения взвода обеспечения, был ефрейтором контрактной службы.





"Искренние соболезнования родным и близким. Сил и терпения в этот скорбный час. В наших сердцах он навсегда останется настоящим защитником Родины, исполнившим свой долг до конца. Светлая память! Помним! Скорбим!", - написал Юсупов.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети