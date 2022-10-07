Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 8 октября 2022 года: резкое ухудшение

Погода в Башкирии 8 октября 2022 года: резкое ухудшение

21:31, 07 окт 2022

В субботу, 8 октября, в Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды. На республику обрушится настоящий шторм.

По информации синоптиков, завтра в республике прогнозируются порывы ветра до 16 метров в секунду. Также обещают туман и уменьшение видимости на дорогах. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ночью температура в Башкирии опустится до 2 градусов выше нуля. Днем обещают до 13 градусов тепла. В Уфе ночью ожидается около 5 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: news102.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 14 июля 2022 года: штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 14 июля 2022 года: штормовое предупреждение
Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 5 июня 2022 года: ливни и грозы
Погода в Башкирии 15 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 15 апреля 2022 года: объявлено штормовое предупреждение
Погода в Башкирии 19 апреля 2022 года: прогнозируется ухудшение
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 19 апреля 2022 года: прогнозируется ухудшение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: