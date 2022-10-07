Погода в Башкирии 8 октября 2022 года: резкое ухудшение

21:31, 07 окт 2022

В субботу, 8 октября, в Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды. На республику обрушится настоящий шторм.



По информации синоптиков, завтра в республике прогнозируются порывы ветра до 16 метров в секунду. Также обещают туман и уменьшение видимости на дорогах. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.



Ночью температура в Башкирии опустится до 2 градусов выше нуля. Днем обещают до 13 градусов тепла. В Уфе ночью ожидается около 5 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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