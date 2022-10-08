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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Гафурийского района Башкирии Ринат Каранаев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Гафурийского района Башкирии Ринат Каранаев

14:44, 08 окт 2022

Ринат Наилевич Каранаев из села Красноусольский погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава администрации района Фанзиль Чингизов.



Он окончил Красноусольскую школу №1, после чего поступил в Стерлитамакский химико-технологический колледж. В колледже получил специальность электромонтёра по техническому обслуживанию электростанций и сетей. В июне 2021 года его призвали на службу, которую проходил в Брянской области. После окончания срочной службы подписал контракт. Ринат Наилевич служил в должности командира отделения мотострелкового полка.

"Ему было всего 20 лет... Мужество Рината, его преданность Родине навсегда останутся в наших сердцах. Выражаю искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Терпения, душевных сил пережить эту боль утраты. Вечная память нашему Герою!", - написал глава района.


Прощание с военнослужащим состоится 9 октября в 10.30 часов по адресу: село Красноусольский, улица Ясная Поляна, дом 18.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети
Теги: Гафурийский район Погибшие на Украине спецоперация Украина
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