Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
14:52, 08 окт 2022
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
Младший сержант Роберт Вадимович Закиров погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава района Рустам Шарипов.
"С глубокой скорбью сообщаю, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец села Акъяр - младший сержант Роберт Вадимович Закиров. Выражаю родным и близким искренние соболезнования. Это невосполнимое горе и мы скорбим вместе с вами. Сил вам и терпения!" - написал глава района.
Траурная церемония прощания пройдет 9 октября перед зданием призывного пункта по адресу: село Акъяр, улица М. Гареева, дом 40 в 10:30 часов.
Выражаем соболезнования родным и близким.
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