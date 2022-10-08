Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Олег Ташматов

19:36, 08 окт 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии подполковник Олег Ташматов из Стерлитамака. Об этом сообщили накануне, 7 октября, в администрации города.







Олег Ташматов родился 9 ноября 1986 года в Чехословацкой Социалистической Республике в семье военного. В 1993 году он с родными переехал в Стерлитамак, где окончил школу № 30. После выпуска поступил в Казанское суворовское военное училище. В 2004 году учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище.



— Также окончил Военную академию имени Фрунзе. Более 20 лет посвятил военному делу, — рассказали в мэрии Стерлитамака.





Ташматов командовал группировкой на правом фланге южного фронта (херсонское направление). Погиб 24 сентября от точечного ракетного удара. Он управлял войсками по отражению сил противника на своем участке фронта.



Олег похоронен в Рязани. Ему посмертно вручен орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. У военнослужащего остались жена и четверо детей.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Администрация Стерлитамака