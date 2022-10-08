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Глава Башкирии показал будни батальона имени Шаймуратова на СВО (ВИДЕО)

Глава Башкирии показал будни батальона имени Шаймуратова на СВО (ВИДЕО)

20:30, 08 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 8 октября показал будни добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова в зоне специальной военной операции. Руководитель региона опубликовал видео, на котором военнослужащие едут на броневиках при смене дислокации.



– Боевые будни нашего батальона им. Шаймуратова. Часть подразделения перекинули на новое место дислокации. Ребята герои. Каждый, – написал глава республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация Украина добровольцы батальон Шаймуратова
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