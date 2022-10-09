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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Уфы Иван Смирнов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Уфы Иван Смирнов

11:55, 09 окт 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уфимец Иван Смирнов

Накануне, 8 октября, в Русском драматическом театре прошло прощание с участником спецоперации Иваном Смирновым. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.



Ивану было 27 лет. Окончил школу №17, после чего поступил в Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, потом в Башкирский государственный аграрный университет. После службы в армии работал в МЧС. Позже подписал контракт.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Олег Ташматов.

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Фото: соцсети
Теги: Уфа Погибшие на Украине спецоперация Украина
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