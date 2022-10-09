Боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль
17:10, 09 окт 2022
Житель Башкирии Ильшат Вахитов награжден Орденом мужества и представлен к награде Орденом Жукова. О его подвиге рассказала глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко.
Младший сержант Ильшат Вахитов в эти дни защищает Родину в зоне военной спецоперации. Находясь под плотным огнем неонацистов, он вывез загруженный автомобиль в безопасную зону. Благодаря этому российские подразделения вовремя получили боеприпасы и продолжили выполнять свои боевые задачи.
- Наш земляк! Молодец, Ильшат! Гордимся тобой! – написала Зухра Гордиенко в своих соцсетях.