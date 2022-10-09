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Боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль

Боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль

17:10, 09 окт 2022

Житель Башкирии Ильшат Вахитов награжден Орденом мужества и представлен к награде Орденом Жукова. О его подвиге рассказала глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко.



Младший сержант Ильшат Вахитов в эти дни защищает Родину в зоне военной спецоперации. Находясь под плотным огнем неонацистов, он вывез загруженный автомобиль в безопасную зону. Благодаря этому российские подразделения вовремя получили боеприпасы и продолжили выполнять свои боевые задачи.

- Наш земляк! Молодец, Ильшат! Гордимся тобой! – написала Зухра Гордиенко в своих соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что боец из Татышлинского района Башкирии на угнанном у ВСУ-шников БТР вывез раненного командира.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: спецоперация Кигинский район Украина
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