Боец из Кигинского района Башкирии под плотным огнем неонацистов вывел в безопасное место загруженный автомобиль

17:10, 09 окт 2022

Житель Башкирии Ильшат Вахитов награжден Орденом мужества и представлен к награде Орденом Жукова. О его подвиге рассказала глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко.







Младший сержант Ильшат Вахитов в эти дни защищает Родину в зоне военной спецоперации. Находясь под плотным огнем неонацистов, он вывез загруженный автомобиль в безопасную зону. Благодаря этому российские подразделения вовремя получили боеприпасы и продолжили выполнять свои боевые задачи.



- Наш земляк! Молодец, Ильшат! Гордимся тобой! – написала Зухра Гордиенко в своих соцсетях.



Ранее сообщалось о том, что боец из Татышлинского района Башкирии на угнанном у ВСУ-шников БТР вывез раненного командира.

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