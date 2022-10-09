Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Илишевского района Башкирии Эльвир Якупов
20:54, 09 окт 2022
Глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин рассказал, что 8 октября проводили в последний путь рядового контрактной службы 34-летнего Эльвира Якупова.
– Сегодня природа плачет вместе с нами. Мы проводили в последний путь нашего земляка, рядового контрактной службы Якупова Эльвира Талгатовича.
Эльвир Якупов родился в селе Урметово, получил среднее образование в местной школе. Всегда был спокойным, внимательным, активно участвовал в спортивной жизни школы. После поступил в Профессиональный лицей № 86, а затем проходил военную службу.
В специальной военной операции воин участвовал с августа 2022 года, погиб 26 сентября, после смерти был представлен к Ордену Мужества.