Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Валерий Голубев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Валерий Голубев

09:26, 10 окт 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец города Бирск Валерий Голубев

В субботу, 8 октября, в парке Победы прошла церемония прощания с майором контрактной службы Валерием Голубевым, который погиб 29 сентября при выполнении задач в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает издание «Победа».

Валерий Вадимович родился 21 января 1989 года в Бирске. Среднее образование получил в городской школе №9. Окончил филиал военного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации" в 2010 году в Казани. Десятилетний контракт заключил с войсковой частью в поселке Екатеринославка Амурской области. Награжден медалями "Участнику маневров войск сил "Восток-2018" и "За отличие в военной службе" II степени.

Приказом президента Российской Федерации Владимира Путина майор Голубев посмертно награжден орденом Мужества. Приказом  главы Республики Башкортостан Радия Хабирова посмертно награжден орденом Шаймуратова.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Илишевского района Башкирии Эльвир Якупов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: «Победа»
Теги: Бирск спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айнур Холматов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Иманаев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Иманаев
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Хайруллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Хайруллин
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Валерий Еньков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Валерий Еньков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: