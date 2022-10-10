Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Валерий Голубев

09:26, 10 окт 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец города Бирск Валерий Голубев



В субботу, 8 октября, в парке Победы прошла церемония прощания с майором контрактной службы Валерием Голубевым, который погиб 29 сентября при выполнении задач в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает издание «Победа».



Валерий Вадимович родился 21 января 1989 года в Бирске. Среднее образование получил в городской школе №9. Окончил филиал военного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации" в 2010 году в Казани. Десятилетний контракт заключил с войсковой частью в поселке Екатеринославка Амурской области. Награжден медалями "Участнику маневров войск сил "Восток-2018" и "За отличие в военной службе" II степени.



Приказом президента Российской Федерации Владимира Путина майор Голубев посмертно награжден орденом Мужества. Приказом главы Республики Башкортостан Радия Хабирова посмертно награжден орденом Шаймуратова.



Выражаем соболезнования родным и близким.



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Источник: «Победа»