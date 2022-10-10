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Мобилизованным из Уфы забыли поставить печати в военные билеты

Мобилизованным из Уфы забыли поставить печати в военные билеты

09:52, 10 окт 2022

Жительницы Уфы, у которых мобилизовали родственников, обратились за помощью к властям республики. Они сообщили, что у мужчин в военниках нет соответствующих печатей, что является прямым нарушением их прав.



Так, Лия К. написала в официальной группе администрации столицы, что у солдат из Советского и Орджоникидзевского районов, которые были мобилизованы 27 сентября и находятся в Саратове, нет официальных отметок в военных билетах и личных делах. Это значит, что ребята не числятся в рядах ВС РФ и у них не будет прав на выплаты и помощь их семьям.

— Прошу вас дать правовую оценку действиям военного комиссара Советского и Орджоникидзевского района г. Уфы, а также принять меры к срочному устранению выявленных нарушений, поскольку военнослужащие в течение недели уже убывают в зону СВО, — написала женщина.


Еще одну жалобу оставила Алина А. на странице Радия Хабирова. Она рассказала, что у мобилизованных из Октябрьского района, отправленных на боевое слаживание 29 сентября, есть еще одна проблема. Сведения о выданных им банковских картах не были отправлены в Минобороны, то есть бойцы могут остаться без полагающихся им выплат.

— Чем так занят военком данного военкомата, что просто профукали все, что должны были сделать? Разберитесь, пожалуйста, — попросила уфимка.

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Источник: www.proural.info
Теги: мобилизация спецоперация Украина
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