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У мобилизованных из Уфимского района появился маленький подопечный

У мобилизованных из Уфимского района появился маленький подопечный

11:38, 10 окт 2022

У мобилизованных из Уфимского района на месте боевого слаживания в Саратове появился маленький питомец. Это щенок, который получил кличку Паштет. Он живет в военной части вместе с солдатами. Об этом рассказал глава администрации района Вилорий Угаров. 



Чиновник съездил навестить мобилизованных. Им привезли посылки от родных и необходимые вещи от администрации района. Благодарность Вилорий Угаров выразил предпринимателям, которые помогли сформировать наборы для солдат.

Глава мэрии уфимского района также отметил, что среди всех просьб, которые он получил от мобилизованных, была и необычная. Они попросили привезти ошейник для щенка. Сейчас маленький питомец помогает солдатам, поддерживая их боевой дух.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети Вилория Угарова
Теги: мобилизация спецоперация Уфа
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