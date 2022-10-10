Солдат из Башкирии, впавший в кому после обстрела на Украине, скончался в госпитале

11:50, 10 окт 2022

В Севастополе скончался военнослужащий из Чекмагуша, который ранее получил ранение и был доставлен в госпиталь. Об этом сегодня, 10 октября, рассказала мать солдата.



— Он скончался, не приходя в сознание, — сообщила Гульназ Ахметова







Напомним, Артуру Хаматгарееву было 28 лет. Он закончил БГПУ, а в последующем занимался музыкой, был диджеем. В августе он решил подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на спецоперации на территории Украины. В начале октября стало известно о том, что Артур получил ранение после обстрела и был переведён в госпиталь.



— В госпитале рассказали, что его ранили, мы туда собирались ехать, но нас в последний момент притормозили, сказали, что его, возможно, перевезут в Москву, — рассказала Гульназ Ахметова.





Однако в Москву его доставить так и не смогли: состояние было слишком тяжёлым, транспортировка не была возможной.



Теперь семья ждёт, когда их сына привезут домой. Деньги, которые собирали родственники в соцсетях, по словам матери солдата, пойдут на благотворительность.

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