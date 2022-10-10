Солдат из Башкирии, впавший в кому после обстрела на Украине, скончался в госпитале
11:50, 10 окт 2022
В Севастополе скончался военнослужащий из Чекмагуша, который ранее получил ранение и был доставлен в госпиталь. Об этом сегодня, 10 октября, рассказала мать солдата.
— Он скончался, не приходя в сознание, — сообщила Гульназ Ахметова
Напомним, Артуру Хаматгарееву было 28 лет. Он закончил БГПУ, а в последующем занимался музыкой, был диджеем. В августе он решил подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на спецоперации на территории Украины. В начале октября стало известно о том, что Артур получил ранение после обстрела и был переведён в госпиталь.
— В госпитале рассказали, что его ранили, мы туда собирались ехать, но нас в последний момент притормозили, сказали, что его, возможно, перевезут в Москву, — рассказала Гульназ Ахметова.
Однако в Москву его доставить так и не смогли: состояние было слишком тяжёлым, транспортировка не была возможной.
Теперь семья ждёт, когда их сына привезут домой. Деньги, которые собирали родственники в соцсетях, по словам матери солдата, пойдут на благотворительность.