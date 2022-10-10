Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кармаскалинского района Башкирии Владимир Емельянов

12:34, 10 окт 2022

49-летний уроженец Кармаскалинского района трагические погиб во время спецоперации на Украине. Контракт, подписанный с Министерством обороны РФ, продлился лишь месяц.







О гибели старшего стрелка мотострелкового отделения Владимира Емельянова сообщили в администрации Кармаскалинского района. Он родился в селе Ефремкино, но в возрасте 10 лет переехал во Владимирскую область вместе с семьей. Спустя годы мужчина вновь вернулся в Башкирию и работал водителем в Уфе.



В сентябре 2022 года еще до частичной мобилизации Владимир Емельянов подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на Украину. Однако, к сожалению, мужчина получил смертельное ранение и погиб спустя месяц после отправки на фронт.





— Прощание с Владимиром Емельяновым состоится предварительно 12 октября 2022 года в 11:00 в парке Победы села Ефремкино, — сообщили в администрации района.

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Фото: соцсети