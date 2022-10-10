Уроженец Миякинского района Башкирии Ильнар Мухаметзянов награжден медалью "За отвагу"

14:23, 10 окт 2022

Ильнар Аскарович уроженец села Ильчигулово. Он принимал участие в спецоперации на Украине. Совсем недавно вернулся домой со службы.



"В своей жизни он нам и всей стране доказал, что, потеряв родителей, он реализовал себя в жизни, достойный патриот своей Родины! За мужество, верность долгу и отвагу вручил Ильнару Мухаметзянову Почетную грамоту.







Многие наши ребята, бойцы российской армии принимают участие в специальной военной операции. Благодаря им мы можем мирно трудиться, растить детей и быть уверенными в своей безопасности. Также совсем недавно по Указу В.В. Путина, мобилизовали своих мужчин к местам боевого слаживания.



Гордимся нашими героями! Ждем всех с Победой!", - написал глава района Ришат Актуганов.

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Фото: соцсети