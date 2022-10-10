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Боец из Дюртюлинского района Башкирии подбил две бронемашины и спас экипаж поврежденной БМП

Боец из Дюртюлинского района Башкирии подбил две бронемашины и спас экипаж поврежденной БМП

17:50, 10 окт 2022

Боец из Дюртюлинского района Башкирии подбил две бронемашины противника и спас экипаж поврежденной БМП. Об этом сообщил телеграм-канал «Башкирский батальон».



Старший прапорщик Евгений Иляев, находясь в зоне СВО, оборонял территорию, которую пытались захватить. Противник хотел прорвать оборону и пошел в атаку. Начался бой. Евгений Иляев лично подбил две бронемашины, а также уничтожил 15 врагов.

Кроме того, находясь под плотным обстрелом, мужчина смог эвакуировать поврежденную БМП десантно-штурмовой роты и тем самым спас жизнь экипажа.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Миякинского района Башкирии Ильнар Мухаметзянов награжден медалью "За отвагу".

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Источник: proural.info
Фото: группа "Башкирский батальон"
Теги: Дюртюлинский район спецоперация Украина
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