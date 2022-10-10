18:29, 10 окт 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Галиев







Накануне, 9 октября, в деревне Новый Янзигит прошла церемония прощания с Русланом Рамиловичем Галиевым, погибшим 3 октября при исполнении воинского дога во время спецоперации на Украине. Руслан ушел на спецоперацию добровольцем в августе 2022 года. Об этом сообщает глава района Рустам Мусин.



Руслан Рамилович родился 5 сентября 1991 года. Он окончил среднюю общеобразовательную школу №3 города Нефтекамска. После школы поступил в Нефтекамский нефтяной колледж. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке, в мотострелковой дивизии. Работал директором конно-спортивного клуба "ПЕГАС" в городе Чернушка.





«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Галиева Руслана Рамиловича. Невозможно унять словами боль их утраты», - написал Мусин.



За мужество и отвагу Руслан Рамилович Галиев представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кармаскалинского района Башкирии Владимир Емельянов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети