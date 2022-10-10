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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Галиев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Галиев

18:29, 10 окт 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Галиев



Накануне, 9 октября, в деревне Новый Янзигит прошла церемония прощания с  Русланом Рамиловичем Галиевым, погибшим 3 октября при исполнении воинского дога во время спецоперации на Украине. Руслан ушел на спецоперацию добровольцем в августе 2022 года. Об этом сообщает глава района Рустам Мусин.

Руслан Рамилович родился 5 сентября 1991 года. Он окончил среднюю общеобразовательную школу №3 города Нефтекамска. После школы поступил в Нефтекамский нефтяной колледж. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке, в мотострелковой дивизии. Работал директором конно-спортивного клуба "ПЕГАС" в городе Чернушка.


«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Галиева Руслана Рамиловича. Невозможно унять словами боль их утраты», - написал Мусин.

За мужество и отвагу Руслан Рамилович Галиев представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно.

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Фото: соцсети
Теги: Краснокамский район Погибшие на Украине спецоперация Украина
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