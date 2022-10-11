Из Пензы на спецоперацию отправили первых мобилизованных из Башкирии

11:35, 11 окт 2022

Первый состав сводного отряда бойцов из Ульяновской области, Пензы и Башкирии покинули воинскую часть. Об этом сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.







«Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами — спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками. Решение о закупке всего необходимого было принято правительством региона», - написал он.



По словам губернатора, ребята направили на службу на территорию Южного военного округа России. Информацию агентству «Башинформ» подтвердил советник Радия Хабирова по «военным» вопросам в Пензе Юрий Орда.





«Здесь, в Пензе, только формировали отряды. А сейчас ребята едут непосредственно на место боевого слаживания, не в зону активных боевых действий», - уточнил Юрий Орда.

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Фото: Олег Мельниченко / vk.com