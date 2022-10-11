В Башкирии появились мошенники, которые якобы собирают деньги для мобилизованных

14:49, 11 окт 2022

Замруководителя администрации Главы Башкирии Урал Кильсенбаев в передаче «Салям» из ЦУР РБ предупредил жителей о фейковых сборах денег для мобилизованных бойцов из республики.







«Мы рекомендуем избегать любых сборов, чтобы не попасть на мошенников. Официально республика деньги не собирает. Часто определенные лица просят перечислить средства на банковскую карту — ни в коем случае не делайте этого. Если вы хотите сделать свой вклад и передать вещи ребятам, можно принести их в местное отделение „Единой России“ или волонтерский штаб наших батальонов», — подчеркнул Урал Кильсенбаев.



Как добавил гость эфира, для предпринимателей региона централизованная возможность сделать финансовые пожертвования доступна через фонд социальных целевых программ РБ.

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