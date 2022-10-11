Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии

Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии

14:59, 11 окт 2022

Жителям Башкирии рассказали о сроках подготовки и переподготовки мобилизованных граждан. Проект «Объясняем. Башкортостан» сообщил, сколько времени призванные военнослужащие пробудут в местах боевого слаживания.



В настоящее время мобилизованные находятся на полигонах и проходят подготовку в соответствии со своими военно-учетными специальностями,  восстанавливают навыки, полученные ранее при прохождении службы в Вооруженных Силах РФ. Военнослужащие, которым требуется переподготовка по военно-учетным специальностям, проходят ее в учебных центрах.

Общая продолжительность такой подготовки может составлять до месяца.


В Минобороны России работает горячая линия. Родственники мобилизованных могут получить информацию о ходе частичной мобилизации и задать вопросы по номерам телефонов: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.

Также работает отдельная горячая линия Министерства образования и науки России для студентов вузов. Вопросы по частичной мобилизации они могут задать по номеру телефона: 8 (800) 222-55-71 (добавочный 1 или 2).

Читайте также:

В Башкирии появились мошенники, которые якобы собирают деньги для мобилизованных
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: мобилизация спецоперация
Читайте также

Начала работать горячая линия по вопросам мобилизации
Общество в Башкирии
Начала работать горячая линия по вопросам мобилизации
Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
Общество в Башкирии
Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
В ЦБ рассказали, что будет с кредитами мобилизованных
Общество в Башкирии
В ЦБ рассказали, что будет с кредитами мобилизованных
В отношении мобилизованных граждан приостановят взыскание долгов
Общество в Башкирии
В отношении мобилизованных граждан приостановят взыскание долгов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: