Стали известны сроки подготовки мобилизованных из Башкирии

14:59, 11 окт 2022

Жителям Башкирии рассказали о сроках подготовки и переподготовки мобилизованных граждан. Проект «Объясняем. Башкортостан» сообщил, сколько времени призванные военнослужащие пробудут в местах боевого слаживания.







В настоящее время мобилизованные находятся на полигонах и проходят подготовку в соответствии со своими военно-учетными специальностями, восстанавливают навыки, полученные ранее при прохождении службы в Вооруженных Силах РФ. Военнослужащие, которым требуется переподготовка по военно-учетным специальностям, проходят ее в учебных центрах.



Общая продолжительность такой подготовки может составлять до месяца.





В Минобороны России работает горячая линия. Родственники мобилизованных могут получить информацию о ходе частичной мобилизации и задать вопросы по номерам телефонов: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46.



Также работает отдельная горячая линия Министерства образования и науки России для студентов вузов. Вопросы по частичной мобилизации они могут задать по номеру телефона: 8 (800) 222-55-71 (добавочный 1 или 2).

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