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Погода в Башкирии 12 октября 2022 года прогнозируются дожди

Погода в Башкирии 12 октября 2022 года прогнозируются дожди

18:23, 11 окт 2022

В Башкирии днем сохранится теплая погода, ночью ожидается минусовая температура. Прогноз на среду, 12 октября, дали синоптики Башгидромета.

По информации региональной метеослужбы, 12 октября ночью будет без существенных осадков, днем ожидаются небольшие дожди.

Температура воздуха ночью опустится +2, +7 градусов, по юго-востоку республики похолодает до -2 градусов.

Днем воздух прогреется до +11, +16 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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