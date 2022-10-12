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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Ганиев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Ганиев

09:26, 12 окт 2022

В Башкирии простились с погибшим на Украине Русланом Ганиевым. Об этом сообщил глава администрации Краснокамского района Рустам Мусин. Сегодня, 12 октября, рассказываем подробности.



Прощание с ним прошло накануне. Руслан Ганиев был уроженцем деревни Барьязибаш Краснокамского района. По словам Рустама Мусина, Ганиев окончил Сарапульский механический техникум.

— Проходил срочную службу в Абхазии, после окончания которой принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Работал в пожарном поезде и пожарной части аэропорта города Ноябрьска, — рассказал глава района.


В сентябре этого года Руслан Ганиев подписал контракт и отправился на спецоперацию на Украину.

— Никакие слова не смогут приглушить нашу боль от этой невосполнимой потери. Имя нашего героя навсегда останется в наших сердцах и памяти, — отметил Мусин.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Глава Калтасинского района
Теги: Калтасинский район Погибшие на Украине спецоперация
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