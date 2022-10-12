Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Дамир Зайруллин
18:13, 12 окт 2022
В Башкирии простились с погибшим на Украине гвардии младшим сержантом Дамиром Зайруллиным. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.
Участник специальной военной операции родился в селе Канакаево Ишимбайского района. Вырос и жил в Федоровском районе. Глава администрации района выразил соболезнования родителям и близким погибшего.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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