Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Дамир Зайруллин

18:13, 12 окт 2022

В Башкирии простились с погибшим на Украине гвардии младшим сержантом Дамиром Зайруллиным. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.



Участник специальной военной операции родился в селе Канакаево Ишимбайского района. Вырос и жил в Федоровском районе. Глава администрации района выразил соболезнования родителям и близким погибшего.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов.



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Фото: соцсети