Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Дамир Зайруллин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Дамир Зайруллин

18:13, 12 окт 2022

В Башкирии простились с погибшим на Украине гвардии младшим сержантом Дамиром Зайруллиным. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.

Участник специальной военной операции родился в селе Канакаево Ишимбайского района. Вырос и жил в Федоровском районе. Глава администрации района выразил соболезнования родителям и близким погибшего.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Краснокамского района Башкирии Руслан Ганиев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район Погибшие на Украине спецоперация
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данис Рыбаков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: