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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Янаульского района Башкирии Асхат Мухаметов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Янаульского района Башкирии Асхат Мухаметов

22:00, 12 окт 2022

В Янаульском районе Башкирии простились с капитаном Асхатом Мухаметовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Ему было 32 года. Об этом в своих соцсетях 11 октября сообщил глава муниципалитета Ильшат Вазигатов.



Мухаметов родился в многодетной семье в Узбекистане и вырос в деревне Тартар Янаульского района. Окончил Кармановскую школу. Он был хорошистом, активистом и спортсменом. По словам чиновника, будущего военного уважали «за честность, прямоту и лидерские качества».

После школы Асхат Мухаметов поступил на танковый факультет Казанского высшего военного командного училища. После выпуска его направили на службу в Улан-Удэ в танковую бригаду.

– Капитан Мухаметов до конца выполнил боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции, – написал Вазигатов. – Асхат Анфасович для нас навсегда останется примером отваги и героизма. Мы скорбим о горькой утрате вместе с родными и близкими.


У 32-летнего военного дома остались жена и двое маленьких детей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Янаульский район Погибшие на Украине спецоперация
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