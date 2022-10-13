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Погода в Башкирии 13 октября 2022 года: небольшие дожди

Погода в Башкирии 13 октября 2022 года: небольшие дожди

08:27, 13 окт 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на 13 и 14 октября.

В четверг в регионе пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°. Днем столбик термометра покажет +8,+13°.

В пятницу в Башкирии также ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем +8,+13°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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