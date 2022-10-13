Жители Башкирии отправили мобилизованным водку

09:23, 13 окт 2022

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что родственники отправили мобилизованным алкоголь. При этом власти предупреждали, что отправлять спиртное запрещено.







— Были случаи передачи в посылках алкоголя, иногда чуть ли не ящиками. Люди и так на взводе, а тут еще и спиртное. Это могло привести к печальным последствиям. Руководство учебной части предупреждает, что это недопустимо! Все посылки перед отправкой будут проверяться, чтобы избежать таких инцидентов, — написал он в соцсетях.





По словам Андрея Иванюты, бойцы просили не присылать им сладости и скоропортящиеся продукты. Будет лучше, если родственники сначала узнают у солдат, что им нужно, и отправлять лишь необходимое.



Глава муниципалитета напомнил, что кроме спиртного запрещено класть в посылку колющие, режущие предметы, наркотические вещества.

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