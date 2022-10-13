Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Баймакского района Башкирии Газиз Мухамадиев

13:57, 13 окт 2022

12 октября в Баймакском районе Башкирии состоялась церемония прощания с 18-летним рядовым Газизом Мухамадиевым. Уроженец деревни Уметбаево погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Фанис Аминев.







– Выражаю искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Терпения, душевных сил пережить эту боль утраты, – написал чиновник. – Низкий поклон матери за сына!





Ранее сообщалось о том, что отделение ОНФ Башкирии добилось возвращения домой многодетного отца из Баймакского района. Об этом рассказал глава регионального штаба движения Виталий Брыкин. Ранее стало известно, что Баймакский военкомат мобилизовал 40-летнего Юлдаша, несмотря на то, что дома у мужчины остались четверо детей, самому старшему из которых всего 12 лет.

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