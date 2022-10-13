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В Башкирии приставы заморозили долги мобилизованных

В Башкирии приставы заморозили долги мобилизованных

20:03, 13 окт 2022

В Башкирии судебные приставы заморозили долги мобилизованных граждан. По данным пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по РБ, на сегодняшний день в связи с убытием должников для прохождения военной службы оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств на сумму порядка 30 млн рублей.



В ведомстве уточнили, заявления о приостановлении исполнительных производств, возбужденных в подразделениях Службы судебных приставов по РБ в отношении мобилизованных, принимаются на рассмотрение ежедневно.


Для этого мобилизованные, а также их близкие родственники могут обратиться в структурные подразделения ГУФССП России по РБ, в личном кабинете портала Госуслуг, а также на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приемная».

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: мобилизация
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